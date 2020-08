Napoli: da lunedì 17 agosto Piazza del Gesù diventa area pedonale (Di venerdì 7 agosto 2020) Comune di Napoli: una delibera di Giunta segna la svolta “green” per Piazza del Gesù (che diverrà definitivamente area pedonale aperta “a cittadini e biciclette”). La Giunta comunale di Napoli, guidata dal sindaco Luigi de Magistris ha approvato una delibera, proposta dal Vicesindaco Enrico Panini con delega al Trasporto Pubblico Locale, dall’Assessore al Patrimonio Alessandra … Leggi su 2anews

RaffaellaMalla4 : @24DianaT Ciao diana ??in realtà quest'anno è un po allo sbaraglio!! Perché non abbiamo prenotato nessun posto fisso… - giovanniterr : RT @17su24: C’è sempre qualcuno che ci prende sul serio anche se #noinonsappiamounamazza in diretta da lunedì 10 alle 21 sul gruppo #faceb… - Gioia24988473 : @emiliomau8 Grazie, parto lunedì ma sempre a Napoli - 17su24 : C’è sempre qualcuno che ci prende sul serio anche se #noinonsappiamounamazza in diretta da lunedì 10 alle 21 sul g… - muoversincampan : SS162 dir: per lavori, fino al 30 dicembre è attivo il restringimento di carreggiata su tutto l'asse in entrambe le… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli lunedì L’Economia d’Italia: ultima tappa il 9 dicembre a Napoli Corriere della Sera