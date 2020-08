L’Allieva 3 uscita anticipata, Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi in onda su Rai 1 dal 27 settembre 2020 (Di venerdì 7 agosto 2020) L'Allieva 3 data di uscita anticipata, Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi torneranno su Rai 1 dal 27 settembre Dopo l’ultimo ciak di ieri notte a “La Torretta” struttura nella zona industriale di Roma Trigoria, è stata anticipata l’uscita de L’Allieva 3. La nuova data della messa in onda della terza stagione della fiction con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi è domenica 27 ... Leggi su spettacoloitaliano

ziamseyes : HANNO SPOSTATO L'USCITA DELL'ALLIEVA 3 AL 27 SETTEMBRE BEST COMPLEANNO EVER URLO - Rossellaruggie7 : RAI in nome dell'anima di chi ti è vivo per favore ci confermi l'uscita de l'allieva a settembre?grazie. - Domenic23473621 : #lallieva3 RAI MANCHI SOLTANTO TU. CI CONFERMI L'USCITA DE L'ALLIEVA 3 DAL 27 SETTEMBRE? - zazoomblog : L’Allieva 3 uscita anticipata Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi in onda su Rai 1 dal 27 settembre 2020 - #L’A… - zazoomblog : L’Allieva 3 uscita anticipata Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi in onda su Rai 1 dal 27 settembre 2020 - #L’… -

