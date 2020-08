Indossa mascherina con strani rigonfiamenti All’interno è nascosta la droga (Di venerdì 7 agosto 2020) Il curioso nascondiglio è stato scoperto dagli agenti della Polizia a Bergamo. Deferito un 33enne con nove grammi di hashish. Leggi su ecodibergamo

Indossa mascherina con strani rigonfiamenti All'interno è nascosta la droga

Il curioso nascondiglio è stato scoperto dagli agenti della Polizia a Bergamo. Deferito un 33enne con nove grammi di hashish. Nel tardo pomeriggio di giovedì 6 agosto un equipaggio della Volante, unit ...

Genova, tenta la rapina in sala slot con mascherina e pistola finta

È successo a Rivarolo intorno alla mezzanotte, il dipendente si è rifiutato di consegnare l'incasso e il rapinatore si è allontanato Attimi di paura questa notte a Rivarolo. Intorno alla mezzanotte un ...

