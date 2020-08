Dalla Cig alla sanità, cosa prevede il decreto Agosto (Di venerdì 7 agosto 2020) cosa prevede il decreto Agosto. Dalla proroga della cassa integrazione al blocco licenziamenti: le novità. ROMA – Il Governo si appresta ad approvare un nuovo provvedimento in sostegno di famiglie ed imprese. Andiamo a vedere nei particolari cosa prevede nei particolari il decreto Agosto. Tasse sospese e spalmate su due anni Tra le novità più importanti del decreto Agosto c’è la sospensione delle tasse non pagate che saranno spalmate su due anni. Cassa integrazione e blocco licenziamenti Capitolo importante dedicato alla cassa integrazione e al blocco licenziamenti. La Cig sarà prolungata di 18 mesi e, se ... Leggi su newsmondo

Quindi se le aziende utilizzeranno la cig dal 13 luglio in maniera continuativa non potranno licenziare fino al 16 novembre. Le imprese che hanno utilizzato la cassa Covid a maggio e giugno e non ne ...

Le tasse, i contributi, le ritenute e l’Iva sospesi per i mesi di marzo, aprile, maggio potranno essere pagati per il 50%, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 ...

