Siviglia-Roma, le formazioni ufficiali: Zaniolo-Mkhitaryan dietro Dzeko (Di giovedì 6 agosto 2020) Siviglia-Roma, le formazioni ufficiali – Serie A finita, l’agosto è tutto per l’Europa. Dopo il quinto posto conquistato in campionato, la Roma affronta il Siviglia negli ottavi di Europa League nel giorno dell’ufficialità del passaggio di proprietà: proprio oggi, infatti, il club giallorosso è passato da Pallotta a Friedkin. Ma la concentrazione per gli uomini di Fonseca è tutta rivolta al match contro gli andalusi. L’obiettivo è fare compagnia all’altra italiana ai quarti – l’Inter, che ieri ha battuto il Getafe – cercando di arrivare il più lontano possibile. Di seguito le scelte dei due allenatori sugli undici da mandare in campo. Siviglia: ... Leggi su calcioweb.eu

Corriere : Friedkin, mani sulla Roma: nella notte firmato l’accordo. Operazione da 591 milioni - Gazzetta_it : #Suso ritrova l’Italia: “Ma questo è il trofeo del #Siviglia” - OfficialASRoma : ? 20:45, #JuveRoma ?? L'ultima partita di campionato ?????? L'ultima partita prima del Siviglia ?? Daje Roma! ?? #ASRoma - PisuDavi : #UEL | #SevillaRoma, le formazioni - TuttoMercatoWeb : Roma-Siviglia, le formazioni: Zaniolo e Mkhitaryan dall'inizio. Lopetegui con Suso e Ocampos -