Salerno, domani sospensione idrica: le zone interessate (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Salerno Sistemi comunica che, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Giacomo Raccioppi, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica venerdì 7 Agosto dalle ore 11.00 alle ore 15.00, alle seguenti strade e traverse limitrofe: – Via Giacomo Raccioppi dal civ. n° 2 al civ. n° 12 – Via Rocco Cocchia dal civ. n° 77 al civ. n° 95 L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

