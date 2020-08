Covid-19, ENI finanzia nuovo Pronto Soccorso Infettivologico al Sacco di Milano (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – Un nuovo Pronto Soccorso Infettivologico all’Ospedale Luigi Sacco di Milano che sara` realizzato secondo i piu` moderni criteri di edilizia sanitaria. L’intervento finanziato da Eni con un impegno complessivo di 4,9 milioni di euro, consiste nell’ampliamento della struttura esistente e nell’allestimento del nuovo percorso, attraverso la realizzazione di nuovi spazi per pre-triage, triage, bonifica, visita ed osservazione breve, e la ristrutturazione di alcune aree dell’ospedale, per complessivi 1.800 metri quadri, dotando il reparto di posti letto di osservazione e di isolamento e sale visita ad alto bio-contenimento. L’intervento prevede la rimodulazione degli spazi interni, realizzando una ... Leggi su quifinanza

L'iniziativa – spiega la società – rientra tra quelle messe in campo da Eni "per rispondere tempestivamente all'emergenza Coronavirus attraverso il supporto delle strutture sanitarie locali dei ...

Borsa: Milano scende con Europa e Covid, fatica Unicredit

(ANSA) - MILANO, 06 AGO - Doppio effetto Covid sulle Borse europee: da una parte i mercati temono i dati in nuovo aumento della diffusione del virus, dall'altro pagano le tante trimestrali senza divid ...

