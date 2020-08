Coronavirus, in Germania 1.045 nuovi casi (Di giovedì 6 agosto 2020) La Germania ha raggiunto il picco di contagi da Coronavirus ad aprile, ma dal 7 maggio il numero dei nuovi casi non superava i mille. Nelle ultime 24 ore, invece, si sono registrati ben 1.045 nuovi contagi, portando così il totale a 213.067 con 9.175 decessi. I numero sono come sempre elaborati dal Robert Koch Institute.Il nuovo aumento di contagi è cominciato a fine luglio. Durante il picco di aprile si registravano più di 6mila casi al giorno. Il dato preoccupante è che, a differenza di quanto avviene in Italia, i nuovi casi non sono legati a determinati focolai, ma sembrano diffusi un po' ovunque. Proprio a causa di questa diffusione generalizzata i virologi temono che possa risultare più difficile fermare i ... Leggi su blogo

