Vite sospese tra Italia e Iran. Mentre l’arte tiene aperti i ponti (Di mercoledì 5 agosto 2020) Per decenni, e di nuovo negli ultimi anni in cui Trump ha brutalmente tagliato il dialogo riannodato da Obama, siamo stati abituati a vedere un Iran ostile, incomprensibile e lontano: il “Paese degli Ayatollah”, una “dittatura” il cui primario interesse sarebbe distruggere Israele con la bomba atomica e al quale le notizie negative sembrano sempre calzare a pennello. Ma le cose, e in questo blog si prova a evidenziarlo, non sono così semplici. E cercare di capire la complessità non è un’opzione, ma un dovere di tutti.Per esempio, l’Iran ci è molto più vicino di quanto molti pensino. Come dimostrano, fra mille, le due storie che qui si raccontano. Storie di Iraniani abituati a vivere tra Italia e Iran, che si sentono ... Leggi su huffingtonpost

massimferraro : Sotto i ponti del fiume Roja ad aspettare. Le vite sospese dei migranti a Ventimiglia - Giuseppa9169974 : Molti sono nel mondo coloro che sperimentano una stretta alla gola. Vite sospese ai confini del Messico, ai migrant… - MarymoBelfast : RT @Zeta_Luiss: Le vite sospese dei #Rohingya Dal campo profughi in #Bangladesh un ragazzo racconta la fuga dal #Myanmar e la vita nel camp… -

Ultime Notizie dalla rete : Vite sospese VITE SOSPESE Avanti! Vite sospese tra Italia e Iran. Mentre l’arte tiene aperti i ponti

Mehran da mesi è bloccato dal Covid in Iran e in attesa di un volo con cui tornare in Italia con la moglie (quasi tutte le compagnie hanno sospeso i collegamenti per il Covid-19). “Sono tempi molto ...

‘Vuoto a rendere’, un diario della fede nel tempo sospeso dalla pandemia

“Diciamolo: ci voleva lo spavento del virus per riaccendere la scintilla della religiosità in un mondo secolarizzato e scristianizzato”. Ne è convinto Enzo Romeo, caporedattore e vaticanista del Tg2, ...

Mehran da mesi è bloccato dal Covid in Iran e in attesa di un volo con cui tornare in Italia con la moglie (quasi tutte le compagnie hanno sospeso i collegamenti per il Covid-19). “Sono tempi molto ...“Diciamolo: ci voleva lo spavento del virus per riaccendere la scintilla della religiosità in un mondo secolarizzato e scristianizzato”. Ne è convinto Enzo Romeo, caporedattore e vaticanista del Tg2, ...