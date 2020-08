Usa, il 26 agosto la prima esecuzione federale di un nativo-americano (Di mercoledì 5 agosto 2020) Lezmond Mitchell, giudicato colpevole di un duplice omicidio, verrà messo a morte il 26 agosto negli Usa. Una brutta notizia, anche c'è ancora tempo per fermare il boia, e purtroppo la conferma che le tre condanne a morte federali eseguite in meno di una settimana a luglio dopo una moratoria di 17 anni, hanno segnato una chiara inversione di rotta. L'aspetto particolare è che Mitchell è l'unico nativo-americano presente nei bracci della morte federali e sarebbe il primo nativo-americano nella (...) - Mondo / Pena di Morte, USA, Nativi, , Esecuzioni Leggi su feedproxy.google

Le Borse di oggi, 5 agosto. Usa e Cina annunciano nuovi colloqui, listini positivi. L'oro sfonda i 2000 dollari

Roma, Pallotta e Friedkin alla firma: sì a 575 milioni, annuncio in giornata

Quando c’è da investire nel calcio, e soprattutto a Trigoria, dagli Usa si presentano sempre nello stesse mese. Scelgono agosto. Adesso come 9 anni fa. Il closing della proprietà attuale (e ormai ...

ProtonMail protegge la privacy dei cittadini di Hong Kong

L’aria a Hong Kong si è fatta irrespirabile. E non solo per i lacrimogeni. Da quando la Cina ha voluto e ottenuto la nuova Legge sulla sicurezza nazionale, l’ex protettorato inglese rischia di trasfor ...

