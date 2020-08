La Lega cambia volto: addio questione settentrionale. Un bel salto nel buio (Di mercoledì 5 agosto 2020) di Donatello D’Andrea Da ieri la Lega ha cambiato volto: si chiamerà “Lega per Salvini Premier”. Almeno a livello formale, la vecchia Lega Nord di Umberto Bossi, fondata negli anni ’90, cede il passo ad un nuovo tipo di partito, non più regionale o secessionista, bensì “nazionalista”, sovranista e di ispirazione patriottica. Alla “caprese” insomma. A rivelarlo è stato un retroscena di Repubblica, il quale racconta come già dallo scorso febbraio fosse partita una nuova campagna di iscrizione ad un nuovo partito in salsa salviniana a trazione nazionale e meno “settentrionale”. Ai vecchi iscritti è stata data la possibilità di pagare dieci euro a tessera, mantenendo gratuitamente il ... Leggi su ilfattoquotidiano

