Carlo Calenda, il pifferaio dei "topini" di Forza Italia (Di mercoledì 5 agosto 2020) Forza Italia è la casa dei liberali. È qui che tutte le energie vanno investite. Qualsiasi altro surrogato è solo una perdita di tempo, un abbaglio mirato a distrarre risorse dal prodotto originario: la casa dei moderati disegnata dal Presidente Silvio Berlusconi. Essere liberali non significa avere una maglietta da passarsi per ogni convenienza di stagione, perché liberale non è la parola magica che basta a rappresentare una tradizione e una cultura che sono nelle corde di Forza Italia da oltre venticinque anni. Ignorare tutto questo significa non prendere atto della realtà e Azione rischia di essere la macchina che porterà fuori strada chi ci salirà sopra. Senza nulla togliere all'ex ministro Carlo Calenda che ... Leggi su liberoquotidiano

