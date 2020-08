Previsioni Meteo, nel weekend tornerà l’Anticiclone su gran parte d’Italia ma avremo ancora maltempo al Sud (Di mercoledì 5 agosto 2020) Previsioni Meteo – Nel corso della settimana, il vortice instabile entrato in queste ore sul Mediterraneo centro-settentrionale e sull’Italia andrà progressivamente spostandosi verso Est/Sud-est, lasciando spazio via via al recupero dell’alta pressione dai settori occidentali, quindi un’altra pressione a maggiore componente atlantica. Tuttavia, il suo spostamento verso Est sarà piuttosto lento tant’è che, ancora nel fine settimana, i modelli matematici ipotizzano la sua collocazione ancora tra lo Ionio e la Grecia. Naturalmente, perderebbe gran parte del suo potenziale instabile, ma rimarrebbe ancora in grado di indurre una circolazione più fresca continentale che comporterebbe fastidi instabili al ... Leggi su meteoweb.eu

3BMeteo : In #direttameteo nubifragio lampo a #Solagna (VI). ?? video via meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. ?? Ora… - NetflixIT : Previsioni meteo del mese di agosto: venerdì 21 arriva un caldo INFERNALE. - mariarosariafil : RT @fanpage: Brutte notizie per coloro che sono in vacanza. Da domani cambia tutto - infoitinterno : Previsioni meteo 5 agosto: maltempo, piogge e temporali al Sud, allerta gialla in 10 regioni - mtvgobservatory : Previsioni meteo per la provincia di Avellino per il giorno 05/08/2020 -