Maltempo, allerta temporali e grandine al Centro e al Sud. Tromba d'aria nel Cosentino (Di martedì 4 agosto 2020) è in arrivo il malte con pioggia e temporali al Centro e al Sud e scatta una nuova , con una nel Cosentino che ha divelto i tetti delle abitazioni. La perturbazione che sta interessando il nord Italia ... Leggi su leggo

DPCgov : ?? #allertaARANCIONE domani, #4agosto, in Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia ?? #allertaGIALLA in 11 r… - Tg1Raiofficial : Pioggia e vento spazzano le Regioni del nord. Allerta per il #maltempo in otto Regioni. Instabilità prevista anche… - DPCgov : ??#allertaARANCIONE domani, #3agosto, in Lombardia ed Emilia-Romagna. ??#allertaGIALLA su 10 regioni. ? Ancora piogge… - nadia_moroni : @ultimenotizie #PROTEZIONECIVILE #Udine Allerta non solo per il maltempo. - Borderline_24 : Il #Maltempo dal Nord si sposta al Sud, #Allerta della Protezione civile anche per la #Puglia… -