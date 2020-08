Dal Dortmund al Liverpool, le notti europee che esaltano Insigne (Di martedì 4 agosto 2020) La trentesima in Champions potrebbe essere indimenticabile. A Barcellona, contro Messi, a porte chiuse, al Camp Nou: un’atmosfera unica, un insieme di circostanze che mescola ulteriormente le carte e dà speranze per un passaggio che sarebbe storico. Lorenzo Insigne proverà ad esserci, d’altronde è lui l’uomo delle notti dove tutto può succedere. Sarà una corsa contro il tempo, cercando di recuperare dalla lesione al tendine dell’adduttore che si è procurato all’ultima di campionato, contro la Lazio. Ci sarà bisogno del miglior Napoli sabato e lui ne fa parte indiscutibilmente per Gennaro Gattuso, che gli ha costruito la squadra intorno. In Champions League 29 presenze e 10 reti quasi tutte d’autore, cui ne va aggiunta una ai preliminari. Indimenticabile la prima, al suo ... Leggi su ilnapolista

napolista : Dal Dortmund al Liverpool, le notti europee che esaltano Insigne Contro il Barça la trentesima partita in Champions… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Sancho a un passo dal #ManchesterUnited: 120 milioni al #Dortmund in tre anni, ma entro il 10 agosto... - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Sancho a un passo dal #ManchesterUnited: 120 milioni al #Dortmund in tre anni, ma entro il 10 agosto... - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Sancho a un passo dal #ManchesterUnited: 120 milioni al #Dortmund in tre anni, ma entro il 10 agosto... - cmdotcom : #Sancho a un passo dal #ManchesterUnited: 120 milioni al #Dortmund in tre anni, ma entro il 10 agosto...… -