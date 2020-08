Carta: «Ringrazio il presidente Giulini per la grande opportunità. Serviranno innesti mirati» (Di martedì 4 agosto 2020) Il direttore sportivo del Cagliari, Pierluigi Carta, ha parlato in conferenza stampa in occasione della presentazione di Eusebio Di Francesco Pierluigi Carta, neo direttore sportivo del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in occasione della presentazione del neo tecnico rossoblu, Eusebio Di Francesco. Ecco le sue dichiarazioni: «Ringrazio il presidente per la grande opportunità. È la mia città, per me è qualcosa di speciale. Spetterà a me e ai miei collaboratori ripagare la fiducia. Carli ha rappresentato tanto per tutti anche sul piano umano. Serviranno degli innesti mirati per dare a Di Francesco gli strumenti giusti, ma è presto per fare nomi. Non ho mai vissuto con la smania di questo ... Leggi su calcionews24

