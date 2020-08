Maltempo, in Campania è allerta gialla dalle ore 6 del 4 agosto (Di lunedì 3 agosto 2020) La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo a partire dalle 6 di domani mattina fino alle 20 della stessa giornata per piogge e temporali. Un quadro meteo che viene associato a una criticità idrogeologica di colore giallo nella piana campana, a Napoli, nelle isole, nell’area vesuviana, in penisola sorrentino-amalfitana, su i monti di Sarno e Picentini, a Tusciano e nell’Alto Sele, nella piana del Sele e in alto Cilento, lungo il Tanagro e nel basso Cilento. Previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensità. Possibili raffiche nei temporali. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche ... Leggi su ildenaro

