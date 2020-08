Durigon (Lega) al TPI Fest! 2020: “Azzolina è la peggior ministra di questo governo” (Di lunedì 3 agosto 2020) Durigon (Lega) al TPI Fest! 2020: “Azzolina è la peggior ministra di questo governo” “Sicuramente il peggior ministro di questo governo è Lucia Azzolina, ma anche la Catalfo sta facendo disastri davvero grandi. Azzolina e Raggi sono la fortuna degli altri partiti perché avere due persone così nello schieramento opposto è una garanzia”. Lo ha detto l’onorevole Claudio Durigon nell’intervista con il direttore di TPI Giulio Gambino nel corso della seconda serata del TPI Fest! 2020, organizzato a Sabaudia dal 31 luglio al 2 agosto. Leggi anche: TPI Fest! 2020 La terza serata ... Leggi su tpi

