Covid e turismo, l’Arcivescovo: “In Costiera igiene e sicurezza” (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – Una lettera a metà tra promozione turistica territoriale e valorizzazione spirituale. L’arcivescovo dell’Arcidiocesi Amalfi – Cava de’ Tirreni, Sua Eccellenza Monsignor Orazio Soricelli (foto a lato), rivolge una missiva-social ai turisti: “Siamo finalmente in vacanza per esorcizzare paure e preoccupazione. Il sole, il mare cristallino e le bellezze della Divina Costiera vi ritempreranno nel corpo e nello spirito…” scrive. “La terribile pandemia che come una tempesta inaspettata e furiosa si è abbattuta sul nostro pianeta, ha contagiato milioni di persone provocandone la morte di più di mezzo milione. Questo tempo ci esorta alla sobrietà, a considerare le nostre fragilità, a mettere da parte l’illusione di ... Leggi su anteprima24

Giorgiolaporta : A che serve un #BonusVacanze se poi annunciando una sanatoria degli #immigrati arrivano ondate di #clandestini a ri… - msgelmini : Il governo litiga su tutto e il #dlAgosto rischia di essere l’ennesimo decreto “salvo intese, mentre il Paese avreb… - Corriere : Seconda ondata di Covid in Spagna: Parigi, Londra e Berlino chiudono le porte. Turismo in crisi - lmtornado1 : RT @Giorgiolaporta: A che serve un #BonusVacanze se poi annunciando una sanatoria degli #immigrati arrivano ondate di #clandestini a rischi… - GMagaglio : RT @Luca_Gualtieri1: L’impatto del #Covid-19 sui settori della filiera #turismo e trasporti secondo #Cerved -

Ultime Notizie dalla rete : Covid turismo La Grecia non è più isola felice. Il turismo fa esplodere il Covid ilGiornale.it Kate Middleton bellezza in bicicletta, come (e più) di Lady Diana

Destinazione Isole Scilly. Kate Middleton e William hanno fatto i bagagli. Caricato lo stretto indispensabile e portato i figli in vacanza. Una manciata di giorni e non di più. Poi, il ritorno ad Anme ...

Viaggi in Italia per l’estate 2020: i borghi della Liguria

L’Italia ha una vastissima scelta di luoghi stupendi, tutti da visitare. Per le vostre vacanze dell’estate 2020 vi abbiamo segnalato spiagge, montagne, laghi e tanti borghi storici, disseminati per le ...

Destinazione Isole Scilly. Kate Middleton e William hanno fatto i bagagli. Caricato lo stretto indispensabile e portato i figli in vacanza. Una manciata di giorni e non di più. Poi, il ritorno ad Anme ...L’Italia ha una vastissima scelta di luoghi stupendi, tutti da visitare. Per le vostre vacanze dell’estate 2020 vi abbiamo segnalato spiagge, montagne, laghi e tanti borghi storici, disseminati per le ...