Salvini vicino ad espugnare la Toscana: la Ceccardi avanti nei sondaggi (Di domenica 2 agosto 2020) Matteo Salvini ci ha provato con l’Emilia Romagna. Tentativo fallito anche se di poco. Ora la sua Lega prova ad espugnare l’altra roccaforte rossa: la Toscana. In base ad una rivelazione commissionata dal Pd, la leghista Ceccardi sarebbe davanti. Soltanto pochi mesi fa Giani veniva accreditato di un vantaggio di sei punti. Ora invece è sotto di due. Il candidato dem paga la gestione dell’emergenza covid-19, che non è piaciuta ai toscani. A pubblicare i sondaggi è La Stampa. Il centrodestra per la prima volta sarebbe davanti 43% contro il 42,5% dello schieramento di centrosinistra. Sostanziale parità, ma la tendenza è netta. Giani arretra e la Ceccardi ne guadagna. Una clamorosa sconfitta di ... Leggi su laprimapagina

