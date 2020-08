Elena e Diego, parla la madre: “Non odio nessuno. Ricorderò i loro sorrisi” (Di domenica 2 agosto 2020) Daniela, la mamma di Elena e Diego, parla dopo che il marito ha ucciso i suoi figli lo scorso 26 giugno. Dice: “Lo ha fatto per fare male a me, ha negato il futuro a due creature”. È ormai passato più di un mese da quel maledetto 26 giugno. Il giorno in cui due piccoli … L'articolo Elena e Diego, parla la madre: “Non odio nessuno. Ricorderò i loro sorrisi” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Il racconto della mamma di Elena e Diego, i gemelli uccisi dal padre un mese fa. La sua vita senza odio e nel ricordo dei figli Walter Veltroni incontra Daniela, la mamma di Elena e Diego, i gemelli u ...

