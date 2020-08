Coronavirus, nel mondo più di 292mila casi in 24 ore, mai così tanti. Negli Stati Uniti oltre 1400 morti in un giorno (Di sabato 1 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (31 luglio)Oms: record di contagi nel mondo Ansa il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus Nelle ultime 24 ore sono Stati registrati 292.527 nuovi casi nel mondo, mai così tanti. Lo ha fatto notare l’Organizzazione mondiale della sanità. Il nuovo bilancio supera quello del 24 luglio, quando erano Stati registrati 284.196 nuovi casi. I Paesi dove è stato registrato il maggiore incremento sono Stati Uniti, Brasile, India e Sudafrica. Usa Ansa Donald TrumpNegli Stati Uniti sono state registrate 1.442 vittime in 24 ore: è il secondo giorno consecutivo in cui ... Leggi su open.online

