Coronavirus, continuano i contagi nel mondo: 57.118 casi in un giorno in India, gli Usa piangono altri 1.442 morti nelle ultime 24 ore (Di sabato 1 agosto 2020) Continua a diffondersi e dilagare la pandemia di Coronavirus nel mondo. L’India ha registrato un nuovo record nei casi di contagio giornalieri: 57.118 in un solo giorno, secondo il ministero della Salute. L’India è il terzo Paese al mondo per contagi, con 1.695.988 infezioni. I decessi dall’inizio della pandemia nel Paese sono 36.511. Gli Stati Uniti hanno registrato 1.442 morti legate al Covid-19 nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University, secondo la quale sono 153.268 i decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Per il quarto giorno consecutivo nel Paese si sono registrati ... Leggi su meteoweb.eu

Coronavirus in Burundi: Salesiani continuano campagne di sensibilizzazione e prevenzione

Per escludere qualsiasi problema e non lasciare nulla al caso, anche i cani saranno sottoposti agli esami anti-Covid. L’indagine epidemiologica avviata dopo il tampone effettuato su una 26enne impiega ...

Zingaretti: "Ci sono scellerati che per farsi pubblicità si tolgono la mascherina"

Il segretario del Pd ribadisce l'importanza delle norme per contenere il contagio e lancia un patto per i giovani che, dice, pagheranno più di tutti gli effetti della pandemia. E sui migranti sottolin ...

