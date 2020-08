Can Yaman, Signor Sbagliato (Bay Yanlis): ecco dove guardare la sesta puntata sub ita e i nuovi trailer (Di sabato 1 agosto 2020) Can Yaman, Signor Sbagliato (Bay Yanlis): niente soap ieri, venerdì 31 luglio. Infatti giovedì è iniziato per i musulmani l’Eid Adha, la Festa del Sacrificio (in turco Kurban Bayram), con cui si ricorda quando Abramo (Ibrahim) sarebbe stato disposto a sacrificare a Dio suo figlio Ismaele (che ovviamente per gli ebrei e i cristiani è Isacco), ma Lui l’ha fermato. “Bay Yanlis” tornerà venerdì prossimo, 7 agosto, sempre su Fox Turchia alle 20 ore locali (le 19 in Italia). Dalla settimana scorsa, per seguirlo con i sottotitoli in italiano, è necessario andare sul gruppo Facebok privato “Attori e Serie Turche”. Le più impazienti, invece, potranno vederlo sottotitolato sul Canale YouTube ufficiale di Fox. In caso ... Leggi su pianetadonne.blog

