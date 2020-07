Garcia, che attacco alla Juve: "Lione ad un passo dai quarti di finale di Champions" (Di venerdì 31 luglio 2020) Rudi Garcia, allenatore del Lione che affronterà la Juventus in Champions League tra 7 giorni, ha parlato in conferenza stampa prima della finale di Coppa di Francia contro il PSG, prima gara ufficiale per i francesi. Garcia ha parlato della ripartenza e anche della sfida contro la Juventus. Garcia si è detto fiducioso in vista della gara con la Juventus: “Abbiamo un grande team e siamo ad un passo dai quarti di finale di Champions League". Olympique Lyonnais v Rangers FC - Veolia Trophy... Leggi su 90min

