Fondi Ue, Mattarella alla cerimonia del Ventaglio: “Chiamati a fare la nostra parte. Uso risorse sia tempestivo, concreto ed efficace” (Di venerdì 31 luglio 2020) Al Quirinale la tradizionale cerimonia di consegna del “Ventaglio” al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da parte dell’Associazione Stampa Parlamentare. Così il Capo dello Stato in un passaggio del suo intervento: “L’ambito europeo è la cornice entro cui collocare la sapiente difesa degli interessi dei nostri concittadini. In questo ambito noi italiani siamo chiamati a fare la nostra parte e a utilizzare le risorse nell’ambito di un programma tempestivo, concreto e efficace”. L'articolo Fondi Ue, Mattarella alla cerimonia del Ventaglio: “Chiamati a ... Leggi su ilfattoquotidiano

Roma, 31 lug. (askanews) - "Serve un programma tempestivo ed efficace" per l'utilizzo dei fondi Ue, "per avviare e sviluppare un consistente processo di crescita del Paese, in questo è in gioco il fut ...(Agenzia Vista) Roma, 31 luglio 2020 Mattarella: "Uso fondi Ue sia tempestivo, concreto ed efficace" Al Quirinale la tradizionale cerimonia di consegna del "Ventaglio" al Presidente della Repubblica, ...