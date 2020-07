Esclusiva: domenica incontro Spal-Fiorentina per Fares (Di venerdì 31 luglio 2020) L’incontro doveva essere ieri, ma è slittato perché la Fiorentina era impegnata nella conferma di Beppe Iachini in panchina. Ma il vertice con la Spal per Mohamed Fares si terrà domenica, probabilmente a pranzo, considerato che poi a Ferrara ci sarà l’ultimo di campionato. La Fiorentina vuole chiudere, il Toro per ora è più lontano, la Spal ascolterà la proposta sapendo che per Fares potrebbero esserci altri club. Foto: dzballon L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

In esclusiva per TuttoB.com, Bortolo Mutti, decano degli allenatori, ha detto la sua sul torneo cadetto che stasera vivrà l'ultimo atto della stagione regolare. Mister, partiamo dallo spareggio salvez ...

A Bordighera, appuntamenti d’agosto con musica, arte e divertimento in tutta sicurezza

Si ricorda che l’accesso agli spettacoli è consentito solo ed esclusivamente su prenotazione, da effettuare entro le quarantotto ore precedenti alla data dello spettacolo allo 0184262882 o presso l’Uf ...

