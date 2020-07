Cosenza, storia di un miracolo: salvezza diretta (Di venerdì 31 luglio 2020) Una notte magica. Una seconda promozione. Il Cosenza del post lockdown agguanta la salvezza diretta all’ultima giornata contro le vespe che cadono in picchiata. Battuta la Juve Stabia con un Riviere in doppia cifra, i rossoblu ringraziano Chievo Verona (e l’ex Garritano) e Venezia che con le vittorie su Pescara e Perugia regalano il 15esimo posto ai rossoblu chiudendo la stagione nel migliore dei modi. Il Cosenza, abbandonato da Pillon subito dopo lo stop per il covid-19, ha deciso di puntare forte su Roberto Occhiuzzi arrivando a costruire una squadra dal nulla, rivitalizzata e ricca di spunti chiudendo l’anno con un capolavoro. Sei vittorie, due sconfitte e un pareggio. I rossoblu in poco più di un mese si regalano una salvezza diretta insperata viste le ... Leggi su alfredopedulla

Palo e traversa, la fortuna non bacia la compagine di Caserta: Sciaudone e Rivière (doppietta), ed è salvezza diretta per il Cosenza. Non basta Tonucci: i gialloblù salutano la Serie B dopo un anno.

