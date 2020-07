Coronavirus, il punto: il Lecchese è ancora una volta 'covid-free' (Di martedì 28 luglio 2020) Nessun caso di positività al covid-19 in provincia di Lecco. Continua a essere buono l'andamento dell'epidemia di Sars-Cov2 nel territorio. Nell'ultima settimana si sono verificati soltanto sette ... Leggi su leccotoday

(Teleborsa) - "La crisi è profonda e sulle prospettive economiche grava un'incertezza molto elevata" tuttavia da maggio si osservano primi segnali di miglioramento del PIL. Questo lo scenario che emer ...

Consuntivo 2019, PD: ''Se non migliora gestione, Comune non riuscirà a compensare minori entrate e maggiori accantonamenti''

"Il consuntivo 2019 dimostra una insufficiente capacità di riscossione, soprattutto per i servizi a domanda e per le sanzioni del codice della strada. E paga le conseguenze di aver affidato, nonostant ...

