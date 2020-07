Juve, Pippo Baudo: “c’è poco da festeggiare, è stato un campionato anomalo. Troppi rigori a favore” (Di lunedì 27 luglio 2020) “È uno scudetto che non mi entusiasma molto, vuoi per la circostanza del Coronavirus che ha ovviamente fatto registrare un campionato anomalo, in cui i calciatori hanno giocato un giorno sì e un giorno no, in condizioni strane, in pieno sole, senza pubblico. Ma poi, bisogna onestamente riconoscere che la Juve ha vinto con merito, ma ha avuto Troppi rigori a favore”. Sono le dichiarazioni all’Adnkronos da parte di Pippo Baudo, noto tifoso bianconero dopo il successo contro la Sampdoria e il nono scudetto consecutivo. Le frasi hanno creato qualche momento di discussione sui social. “Quest’anno quindi sono felice ma con qualche riserva. E poi, coi tempi che corrono, diciamo che non c’è molto da ... Leggi su calcioweb.eu

«Cara Juve, mi piaci ahah mi piaci ahahah mi piaci tanto tanto ah sembra incredibile ma sono pazza di te . COMPLIMENTIIII» così Raffaella Carrà ...

