Fontana, le opposizioni preparano la richiesta di sfiducia (Di lunedì 27 luglio 2020) Le opposizioni sono pronte a presentare una mozione di sfiducia. L’avvocato di Fontana, Jacopo Pensa andrà a parlare in settimana con i magistrati. Attilio Fontana ancora nella bufera per il caso riguardante la fornitura di camici da parte del cognato, per la Regione, nel periodo di emergenza covid e in merito al bonifico mancato da … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

MeazziSergio : RT @elisabettastrad: Chiediamo come opposizioni che Attilio Fontana venga domani in aula a riferire sulle vicende che lo vedono coinvolto. - elisabettastrad : Chiediamo come opposizioni che Attilio Fontana venga domani in aula a riferire sulle vicende che lo vedono coinvolto. - MLGcopyright : RT @Avvenire_Nei: Ecco com'è nata l'inchiesta e cosa c'entra la società del cognato. Opposizioni all'attacco - PatCacciari : RT @Avvenire_Nei: Ecco com'è nata l'inchiesta e cosa c'entra la società del cognato. Opposizioni all'attacco - Avvenire_Nei : Ecco com'è nata l'inchiesta e cosa c'entra la società del cognato. Opposizioni all'attacco -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana opposizioni Fontana nel registro degli indagati. Le opposizioni ne chiedono le dimissioni MBnews M5S e Pd verso la mozione di sfiducia ma il centrodestra blinda il presidente

ROMA Nella Lega si teme che Fontana possa non reggere e mollare. C'è chi dice che il presidente lombardo sarebbe tentato alla resa. Ma questo alle orecchie di Salvini, se è arrivato, sarebbe un dramma ...

Fontana indagato: M5S: "Mozione di sfiducia". Pd: "E' l'ora della chiarezza"

Le opposizioni dure contro il governatore e la sua giunta. I 5 stelle chiedono sostegno agli altri gruppi di minoranza ...

ROMA Nella Lega si teme che Fontana possa non reggere e mollare. C'è chi dice che il presidente lombardo sarebbe tentato alla resa. Ma questo alle orecchie di Salvini, se è arrivato, sarebbe un dramma ...Le opposizioni dure contro il governatore e la sua giunta. I 5 stelle chiedono sostegno agli altri gruppi di minoranza ...