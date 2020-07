Ascolti TV | Domenica 26 luglio 2020. La replica di Non Dirlo al Mio Capo (13.5%) batte Lion (11.5%) (Di lunedì 27 luglio 2020) Non Dirlo al mio Capo 2 - Lino Guanciale Su Rai1 Non Dirlo al mio Capo 2 ha conquistato 2.256.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Canale 5 Lion – La Strada Verso Casa ha raccolto davanti al video 1.935.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Rai2 FBI ha catturato l’attenzione di 811.000 spettatori (4.9%). Su Italia 1 Tutti Pazzi per l’oro ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su Rai3 A Raccontare Comincia Tu ha raccolto davanti al video 869.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine è stato visto da .000 spettatori con il % di share. Su La7 Atlantide ha segnato il % con .000 spettatori. Su Tv8 Gomorra – La Serie è la scelta di .000 spettatori (%) mentre sul Nove Occhio alla Penna segna il % con ... Leggi su davidemaggio

CorriereCitta : Ascolti Tv domenica 26 luglio 2020: Non dirlo al mio capo, 90° minuto, Paolo Borsellino, dati Auditel e share - antoniogenna : TV USA Giorno per giorno Flash #2558 — Ascolti da domenica 19 a sabato 25 luglio 2020: stabile su ottimi ascolti Ye… - vinceDuVe : @Saverio_94 La turcata la metterei alla domenica. È l'unico modo per far ascolti decenti in quella fascia - ZeusMega : Se ci fosse intelligenza a Mediaset #Daydreamer andrebbe la domenica in prima serata al posto di' live non è la… - gabrirz1 : @Fabio8432437879 Infatti, fa ascolti solo da quando Canale 5 si è annullata, prima viaggiava sul 15.5/16.5% alla pari di Domenica Live -