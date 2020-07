Calabria, incendio a bordo di un’imbarcazione da diporto: intervento della Guardia Costiera, salvate 7 persone (Di domenica 26 luglio 2020) Nel pomeriggio di oggi, un principio di incendio a bordo di un’imbarcazione da diporto attirava l’attenzione dell’equipaggio della motovedetta della Guardia Costiera CP 735, impegnata nell’operazione “Mare Sicuro” a tutela della sicurezza della navigazione e balneazione, nella zona di mare antistante il litorale di Scilla (RC). L’unità navale della Guardia Costiera dirigeva prontamente in prossimità dell’imbarcazione in difficoltà, lunga circa 12 metri, per prestare immediata assistenza alle 7 persone a bordo, di cui 2 bambini, che in preda al panico cercavano vanamente di ... Leggi su meteoweb.eu

tempostretto : Un nuovo articolo: (Gioia Tauro(RC). Coppia di anziani salvata da incendio) è stato pubblicato su: Tempo Stretto -… - AnsaCalabria : Coppia anziani salvata da incendio da agenti di polizia. Erano bloccati in casa dalle fiamme divampate nell'edifici… - infoitinterno : Reggio Calabria, scoppia incendio in abitazione e coppia di anziani disabili rischia di morire bruciati vivi: salva… - AnsaCalabria : Incendio distrugge fienile nel vibonese, probabile dolo. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri |#ANSA -