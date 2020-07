Brescia, Lopez: “La squadra c’è e voleva fare risultato. Tonali? Grande prestazione” (Di sabato 25 luglio 2020) “Nel primo tempo non abbiamo fatto bene in fase offensiva, ma era una gara controllata. Ci sono stati errori individuali, nel secondo tempo ce la siamo giocata: la squadra c’è e aveva voglia di fare risultato. Loro poi hanno trovato un gran gol, poi noi abbiamo avuto due-tre palle gol dove devi segnare. Vince chi fa gol. Sandro ha corso molto, nel momento in cui aveva la palla riusciva a dettare i tempi nonostante lo sforzo fisico”. Queste le dichiarazioni di Diego Lopez, tecnico del Brescia, al termine del match perso per 2-1 contro il Parma. “Non ho mai parlato della gente che manca. Oggi abbiamo fatto una partita in cui poteva succedere di tutto, ma ce la siamo giocata cercando di essere squadra in un momento difficile – ha proseguito il ... Leggi su sportface

