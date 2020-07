Stash, canzone su Instagram con sorpresa finale: rivelato il sesso del suo bambino (Di giovedì 23 luglio 2020) Una dedica speciale quella di Stash su Instagram, che ha intonato le note di un brano accompagnato dalla sua chitarra per svelare ai suoi followers il sesso del piccolo in arrivo: il frontman dei The Kolors aspetta una bambina. Il cantante ha accompagnato il suo video scrivendo “Sentito il finale?”, per annunciare ai fan la sorpresa. Ovviamente è stato sommerso dai commenti: primo fra tutti quello di Wilma Facchinetti, che ha pubblicato dei cuoricini rosa, e ancora gli auguri di Monica Leofreddi e Anna Pettinelli, che ha scritto “Una bimba!!!!! Andiamo!!! Grande”. Tantissime le felicitazioni dei fan, contentissimi per la notizia: e tra i commenti è già partito il toto nome della piccola di casa Fiordispino. Stash aveva sorpreso tutti qualche ... Leggi su dilei

blogtivvu : Stash con una canzone dei Beatles svela il sesso del primo figlio che aspetta dalla fidanzata Giulia Belmonte ????… - blogtivvu : Stash dei The Kolors con una canzone svela il sesso del primo figlio che aspetta da Giulia Belmonte, ecco il video - lamescolanza : @Stash e @GiuliaBelmonte aspettano una bimba: il sesso del bebè svelato con una canzone - Il Decoder - IsaeChia : ‘#Amici’, #StashFiordispino svela (attraverso una canzone) il sesso del bebè in arrivo! -