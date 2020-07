Napoli, Gennaro Gattuso striglia la squadra: “Diamoci una svegliata, altrimenti al Barcellona faremo il solletico” (Di giovedì 23 luglio 2020) Non si può essere soddisfatti dopo una sconfitta come quella rimediata dal Napoli a Parma, anche se arrivata con due rigori dubbi, dei quali il secondo molto contestato. Pochi gli alibi per Gennaro Gattuso, che non vuole nascondersi e ha motivato i suoi con parole forti nelle ultime ore: “Diamoci una svegliata, altrimenti al Barcellona faremo il solletico”. Già sabato sera, contro il Sassuolo, il Napoli sarà chiamato a riprendersi i 3 punti. Anche se varranno poco per la classifica, serve vincere. Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Sassuolo. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per ... Leggi su calciomercato.napoli

I crociati non hanno rubato nulla, ma è chiaro che sul risultato finale pesano anche gli errori del direttore di gara. Ha assegnato due discutibili rigori alla compagine di casa senza nemmeno consulta ...

L’8 agosto il Napoli si giocherà tutto con il Barcellona in Champions League, ma non sarà con questo atteggiamento che potrà ribaltare l’1-1 dell’andata conquistando il sogno dei quarti di finale, mai ...

