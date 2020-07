Meteo domani, forte maltempo: arrivano temporali con grandine (Di giovedì 23 luglio 2020) Dal caldo afoso al maltempo con temporali e grandine nel giro di poche ore. E’ un luglio capriccioso quello del 2020, caratterizzato da un Meteo altalenante tra bel tempo e caldo intenso e attacchi improvvisi del maltempo. Se già oggi Alpi, Prealpi ed alcune zone dell’Appennino saranno interessate da temporali sparsi, anche di forte intensità, domani le condizioni Meteo peggioreranno ulteriormente. La perturbazione in arrivo dall’Atlantico sarà piuttosto intensa, ecco le previsioni dettagliate e le allerte Meteo della Protezione Civile (segue dopo la foto). Meteo domani, temporali con grandine: ecco dove Scrive ... Leggi su urbanpost

bayhavatahmini : Meteo Italia. Tempesta di grandine. 24/07/2020 Domani Nord Italia - lamezianotizie : Meteo di #Lamezia per domani: min: 21 max: 31 - Ansa_Fvg : Maltempo: allerta meteo 'gialla' in Fvg per temporali. Piogge previste domani in regione #ANSA - vehement_soup : RT @stefanopezzola: Codice giallo per temporali dal pomeriggio di oggi alle 20 di domani venerdì 24 luglio #codice_giallo #maltempo #meteo… - Allerta_Meteo : #AllertaMeteo per domani Venerdì 24/07/2020 ?? #AllertaGialla in Toscana, Trentino, Umbria, Veneto, Abruzzo, FriuliV… -