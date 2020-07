Il saluto di Joao Mario alla Lokomotiv: «Esperienza meravigliosa» (Di giovedì 23 luglio 2020) Termina l’Esperienza di Joao Mario alla Lokomotiv Mosca L’avventura di Joao Mario alla Lokomotiv Mosca è terminata, ora il portoghese farà ritorno all’Inter e il suo futuro sarà tutto da decidere. Il centrocampista lusitano, attraverso i suoi profili social, ha salutato il club russo con un bel messaggio. «Voglio dire grazie a tutti i tifosi grazie per tutto il supporto che ho ricevuto quest’anno, è stato un piacere per me giocare per la Lokomotiv, una Esperienza meravigliosa, vi auguro il meglio possibile per il vostro futuro. In bocca al lupo». View this post on ... Leggi su calcionews24

clikservernet : Ufficiale: Joao Mario non sarà riscattato dalla Lokomotiv Mosca. Il saluto sui social - Noovyis : (Ufficiale: Joao Mario non sarà riscattato dalla Lokomotiv Mosca. Il saluto sui social) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : saluto Joao UFFICIALE – Joao Mario lascia la Lokomotiv Mosca: il comunicato Inter-News.it Il saluto di Joao Mario alla Lokomotiv: «Esperienza meravigliosa»

L’avventura di Joao Mario alla Lokomotiv Mosca è terminata, ora il portoghese farà ritorno all’Inter e il suo futuro sarà tutto da decidere. Il centrocampista lusitano, attraverso i suoi profili ...

Lokomotiv Mosca, Joao Mario saluta e torna all’Inter: “Esperienza meravigliosa”

Joao Mario lascia la Lokomotiv Mosca e torna all’Inter, ora è ufficiale. Il centrocampista portoghese, nel corso della sua esperienza nel campionato russo, ha collezionato diciassette presenze, realiz ...

L’avventura di Joao Mario alla Lokomotiv Mosca è terminata, ora il portoghese farà ritorno all’Inter e il suo futuro sarà tutto da decidere. Il centrocampista lusitano, attraverso i suoi profili ...Joao Mario lascia la Lokomotiv Mosca e torna all’Inter, ora è ufficiale. Il centrocampista portoghese, nel corso della sua esperienza nel campionato russo, ha collezionato diciassette presenze, realiz ...