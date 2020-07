Germania, condannata ex guardia delle SS 93enne: “Complice dell’uccisione di 5230 internati in un lager” (Di giovedì 23 luglio 2020) Si è presentato in aula in sedia a rotelle per uno degli ultimi processi che vedono imputati ex nazisti. L’ex guardia delle SS Bruno Dey, oggi 93enne, è stato condannato a due anni con la condizionale per essere stato complice dell’uccisione di 5230 internati nel lager nazista di Stutthof, vicino a Danzica, all’epoca dei fatti – fra l’agosto 1944 e l’aprile 1945 – occupata dai tedeschi. L’imputato è stato processato da un tribunale minorile, visto che allora aveva tra i 17 e i 18 anni. I suoi avvocati speravano nella clemenza della corte, mentre la procura aveva chiesto una condanna a tre anni di carcere. Sconterà la pena di due anni in libertà vigilata. Il processo si è aperto in ottobre e, in considerazione ... Leggi su ilfattoquotidiano

