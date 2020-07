Carta di identità e patente scadute: ecco la proroga dal decreto Rilancio (Di giovedì 23 luglio 2020) Carta di identità e patente scadute: ecco la proroga dal decreto Rilancio Un’altra novità che tende ad alleggerire, almeno momentaneamente, il complesso degli oneri e delle responsabilità del cittadino nei confronti dello Stato, specialmente in questo delicato periodo. Ci riferiamo alla decisione della proroga della validità della Carta di identità e patenti scadute durante la fase di emergenza epidemiologica, fino al 31 dicembre 2020. La scelta è contenuta nel decreto Rilancio, recentemente convertito in legge. Vediamo più da vicino. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più, in generale, ... Leggi su termometropolitico

