Piacenza, Salvini: «Chi sbaglia in divisa paga di più, ma non si infanghino forze dell’ordine» – Video (Di mercoledì 22 luglio 2020) «Chi sbaglia, paga: vale per tutti e ovviamente anche per chi indossa una divisa»: sono le parole del leader della Lega, Matteo Salvini in riferimento a quanto emerge dell’inchiesta di Piacenza e dalla “caserma degli orrori” dove dieci carabinieri – 5 sono ora in carcere, 1 ai domiciliari, 3 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e 1 con obbligo di dimora – avrebbero creato un vero e proprio sistema basato sul traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. «Ma l’eventuale errore di pochi non sia la scusa per infangare donne e uomini in divisa che rappresentano una delle parti migliori del Paese. «Troppo spesso abbiamo visto indagati con l’accusa di essere torturatori, poi assolti senza ... Leggi su open.online

acamilli : RT @Nonha_stata: Ai carabinieri arrestati a Piacenza non era arrivata la voce che la pacchia di Salvini ministro degli interni è finita. - OfficinaTorino : @FrancescoScati9 @Emanuela2011 Scusi, lei spaccia? ?????? #Salvini #Carabinieri #Piacenza - GwentaMcBain : RT @Kotiomkin: A #Piacenza, sequestrata caserma e arrestati sei carabinieri accusati di spaccio, estorsione e tortura. #Salvini chiama il… - ivan_cast7 : Quindi #Salvini questa volta si è vestito da #Carabiniere o da #Brumotti? #Piacenza - Vanhacker : RT @Kotiomkin: A #Piacenza, sequestrata caserma e arrestati sei carabinieri accusati di spaccio, estorsione e tortura. #Salvini chiama il… -

Ultime Notizie dalla rete : Piacenza Salvini Piacenza, Salvini: «Chi sbaglia paga ma nessuno infanghi chi indossa divisa» Il Messaggero I sovranisti bucano la notizia e si dimenticano di far sapere ai loro sostenitori che a Piacenza vi erano dei carabinieri spacciatori

«Oggi, ahimè, l'Arma dei Carabinieri è sulle prime pagine dei giornali perché per la prima volta nella storia è stata sequestrata e sigillata una caserma dei Carabinieri, a Piacenza, dove ci sono stat ...

A Piacenza spaccio, estorsione e torture: arrestati 6 carabinieri e caserma sotto sequestro

Piacenza, scontro tra tre camion sull'autostrada ... Sostegni ammette di aver chiesto soldi ai commercialisti vicini al partito di Salvini Luca Sostegni, 62enne indagato per sottrazione ...

«Oggi, ahimè, l'Arma dei Carabinieri è sulle prime pagine dei giornali perché per la prima volta nella storia è stata sequestrata e sigillata una caserma dei Carabinieri, a Piacenza, dove ci sono stat ...Piacenza, scontro tra tre camion sull'autostrada ... Sostegni ammette di aver chiesto soldi ai commercialisti vicini al partito di Salvini Luca Sostegni, 62enne indagato per sottrazione ...