Covid-19 | svolta nella ricerca di un vaccino | isolati gli anticorpi

Buone notizie per quanto riguarda la ricerca di un vaccino. Una svolta importante arriva dagli Stati Uniti, precisamente dalla Columbia University di New York. L'Università a stelle e strisce ha pubblicato sulla rivista Nature un articolo nel quale si sostiene di aver isolato gli anticorpi per il coronavirus. Si tratterebbe dei più efficaci fra tutti quelli prelevati dai malati di Covid-19. La speranza è che i campioni possano essere prodotti su larga scala, dando una spinta alla ricerca di nuovi farmaci e vaccini. Dopo i segnali positivi arrivati dai test condotti sugli animali, adesso si attende il prossimo step. I dati definitivi arriveranno, infatti, quando partirà la sperimentazione sull'uomo.

