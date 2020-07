Parma-Napoli sarà diretta da Giua, Massa al VAR (Di martedì 21 luglio 2020) L’AIA ha comunicato le designazioni delle partite di mercoledì, tra cui anche Parma-Napoli. Al Tardini dirigerà la sfida l’arbitro Antonio Giua di Olbia, con al VAR Massa e Passeri. Gli assistenti saranno Colarossi e Affatato, il quarto uomo sarà Marinelli. Giua aveva già diretto Napoli-Lecce, gara in cui non concesse un calcio di rigore evidente per un fallo su Milik. L'articolo Parma-Napoli sarà diretta da Giua, Massa al VAR ilNapolista. Leggi su ilnapolista

