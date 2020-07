Inter-Fiorentina, Conte: “Dobbiamo cercare sempre di migliorare” (Di martedì 21 luglio 2020) Le dichiarazioni di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Fiorentina: “Il prossimo anno proveremo a vincere lo Scudetto”. MILANO – Vigilia di Inter-Fiorentina ad Appiano Gentile con il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del canale ufficiale nerazzurro: “Fino a questo momento – ha detto l’allenatore citato da tuttomercatoweb.com – abbiamo fatto una stagione importante visto che l’Inter deve puntare sempre ad entrare in Champions League. L’obiettivo è stato raggiunto“. Ma l’asticella deve essere alzata: “I numeri ci dicono che il campionato è più competitivo rispetto al passato. Noi dobbiamo ... Leggi su newsmondo

