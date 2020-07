“Governo complice degli scafisti”: la protesta a Lampedusa in attesa della Lamorgese (Di lunedì 20 luglio 2020) Lampedusa, 20 lug – “Il governo è complice degli scafisti e mi assumo la responsabilità di quello che dico, perché non si è mai bloccato nulla. Gli sbarchi continuano“. Così Angela Maraventano, ex senatrice leghista di Lampedusa, denuncia all’AdnKronos la situazione esplosiva nell’isola siciliana. A capo di una manifestazione di protesta davanti al Comune di Lampedusa, dove è attesa questa mattina il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, la Maraventano insieme agli altri cittadini tiene in mano uno striscione con scritto “Scafisti”. “Devono chiudere subito i porti altrimenti questo governo è complice” “Guarda caso, con ... Leggi su ilprimatonazionale

