Serie A, pari tra Inter e Roma. Vince il Napoli, Spal retrocessa (Di lunedì 20 luglio 2020) Serie A, i risultati di domenica 19 luglio 2020: pari nel big match tra Roma e Inter, Vince il Napoli. Roma – Serie A, i risultati di domenica 19 luglio 2020. La trentaquattresima giornata emette il primo verdetto: la Spal è la prima squadra retrocessa dopo il k.o. di Brescia. Il Genoa batte il Lecce e spera. Vittorie importanti anche per Sampdoria e Fiorentina. Il Napoli in rimonta supera l'Udinese mentre tra Roma e Inter termina 2-2. Serie A, i risultati di domenica 19 luglio 2020 Di seguito i risultati delle sfide di Serie A di domenica 19 luglio 2020, valide per la trentaquattresima giornata di ...

