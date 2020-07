Rashford, complimenti social al Leeds ma… dimentica la rivalità ed è costretto a cancellare il tweet (Di domenica 19 luglio 2020) Una rivalità storica e che probabilmente Marcus Rashford neppure sapeva che esistesse. Tra Manchester United e Leeds non scorre certo - è proprio il caso di dirlo - buon sangue... Le due squadre, che la prossima stagione torneranno a sfidarsi in Premier League, daranno vita a quello che ha preso il nome di Roses Derby e che è stata definita spesso dai tabloid britannici come la più intensa ed inspiegabile rivalità del calcio inglese. L’ostilità tra Leeds e Manchester nasce dalla sanguinosa lotta dinastica combattuta in Inghilterra tra 1455 e il 1485 tra i Lancaster e gli York, due rami diversi della casa regnante dei Plantageneti che venne chiamata appunto Guerra delle due rose.Radici profonde che probabilmente il giovane attaccante Red Devils non sapeva ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Rashford complimenti Rashford, la gaffe: fa i complimenti agli avversari, poi cancella tutto Football News 24 Rashford, la gaffe: fa i complimenti agli avversari, poi cancella tutto

Mancano solo due giornate alla fine della Championship, la lega di secondo livello inglese, ma ormai il Leeds United si è guadagnato la promozione sicura nella Premier League. Si trova attualmente pr ...

Manchester United, Rashford cuore d’oro e ora anche laureato

Una vicenda che scalda il cuore di tutti quella di Marcus Rashford, questa volta protagonista fuori dal campo di calcio. L’attaccante del Manchester United non ha mai dimenticato le sue origini umili ...

Mancano solo due giornate alla fine della Championship, la lega di secondo livello inglese, ma ormai il Leeds United si è guadagnato la promozione sicura nella Premier League. Si trova attualmente pr ...Una vicenda che scalda il cuore di tutti quella di Marcus Rashford, questa volta protagonista fuori dal campo di calcio. L’attaccante del Manchester United non ha mai dimenticato le sue origini umili ...