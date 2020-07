Rangnick verso la risoluzione con Red Bull. E il Milan alza il budget (Di domenica 19 luglio 2020) Il futuro di Ralf Rangnick è finalmente giunto a un punto di svolta dopo settimane di attesa tra voci, smentite e polemiche. Non è ancora chiaro quale sarà il ruolo del tedesco nel Milan, se allenatore oppure direttore tecnico con Stefano Pioli ancora in panchina. Ciò che è certo, almeno stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nelle ultime ore, è l'arrivo di Rangnick in rossonero. L'ex Lipsia firmerà a breve la risoluzione del contratto con Red Bull, di cui è responsabile dello... Leggi su 90min

Rangnick-Red Bull, è tutto in mano agli avvocati: clima sereno

