Pakistano recluso per errore al Cara di Capo Rizzuto ora rischia il Covid

L'assurda storia di un Pakistano da anni in Italia, con regolare permesso di soggiorno, viene confuso con i migranti sbarcati in Calabria e postivi al tampone e con loro trasportato al Cara. Lui, sieropositivo e affetto da epatite, non ha il Covid ma ora rischia la vita

Preso, costretto a salire su un pullman e deportato al Cara nonostante un permesso di soggiorno regolare, una vita stabile ricostruita da anni, uno stato di salute precario. Delle giornate di psicosi ...

