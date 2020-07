Coronavirus, torna a Ischia dalla Lombardia: donna positiva (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Nuovo caso di Covid-19 a Ischia. Una donna di origini dominicane ma residente a Forio d’Ischia è risultata positiva al test rapido per il Coronavirus. La donna, dopo un periodo trascorso presso un familiare a Livigno, in Lombardia, è rientrata sull’isola dove ha manifestato sintomi tali da richiedere il ricovero nell’Ospedale Rizzoli. Qui è stata sottoposta all’esame sierologico che ha avuto esito positivo. L’equipe medica isolana ha deciso di chiedere il ricovero in terraferma così la donna è stata portata con l’idroambulanza CP 454 della Guardia costiera di Procida all’Ospedale Cotugno di Napoli. Al momento, ... Leggi su anteprima24

Coronavirus, in Puglia 5 casi in un giorno su 1719 test, 2 a Foggia e 3 a Bari La Gazzetta del Mezzogiorno Covid, torna la calma nel pisano

Zero casi dopo i nuovi contagi dei giorni scorsi, di cui sei ieri. A livello regionale ci sono sei nuovi positivi e due deceduti PISA — Nelle ultime 24 ore non sono emersi nuovi positivi al Coronaviru ...

